Brasiléia terá acesso a dados de satélite do Sipam

Técnicos do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) visitaram Brasiléia no fim de agosto com o objetivo de propor um acordo de cooperação para apoiar projetos e atividades que contribuam para a implementação de um sistema de gestão ambiental e monitoramento territorial na região.

A equipe de servidores do Centro Regional de Porto Velho, Roseval Leite, gerente; Luis Alves, analista de meteorologista, e Paulo Sérgio Melo, analista em geoprocessamento, visitaram a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Brasiléia. A equipe foi recepcionada pelo secretário Antônio Anacleto.

Na ocasião, entendeu-se a necessidade de inclusão do município no processo de atendimento e instalação de novas antenas de comunicação pelo satélite Gesac, visando habilitar o acesso aos produtos oferecidos pelo Censipam.

A possibilidade de celebração de um ACT foi bem recebida pelos técnicos da Sema, que aguardam a formalização e discussão de um plano de trabalho.