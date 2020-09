Adolescente de 14 anos é assassinado a pauladas na frente de casa durante a madrugada

O adolescente Ruan Pablo Vale da Silva, de 14, anos, foi morto a golpes de ripa em via pública na madrugada desta sexta-feira (4), na rua Carlota Joaquina, no Conjunto Carandá na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Ruan estava em sua residência, quando o “amigo” identificado como Daniel Alves Barbosa, que aparentava estar sob efeitos de drogas, entrou na casa e cumprimentou a vítima com um aperto de mão e um abraço e disse que Ruan era seu melhor amigo.

Após alguns minutos, chamou Ruan até a esquina para conversar, ao chegar no local, começou a xingar e brigar com a vítima. Daniel, que estava de posse de uma ripa, desferiu um golpe na cabeça de Ruan, que caiu desacordado, em seguida desferiu mais ripadas na cabeça da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida. O corpo do jovem será levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares e Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o criminoso e fizeram buscas na região.

Daniel acabou preso em via pública e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes Defla, para ser tomada as medidas cabíveis e agora o acusado está a disposição da justiça e agora responderá pelo crime de homicídio.

Ainda segundo a polícia, o acusado estava transtornado e tentou brigar com várias pessoas na rua, mas ninguém não deu atenção ou ignorava a presença de Daniel.

