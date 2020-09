Chapeiro de 19 anos é assassinado por motociclistas; polícia investiga o caso

O jovem Wiliam de Lima Portela, de 19 anos, estava a caminho de casa quando dois homens em uma moto efetuaram três tiros e fugiram. A vítima, atingida nas costas, no peito e na cabeça, morreu antes mesmo de ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no começo da noite de quarta-feira (2). O corpo foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML).

O crime ocorreu na Rua Iolanda Lima, no bairro Plácido de Castro – regional da Baixada do Sol. A família contou à polícia que o rapaz estava de folga do serviço de chapeiro, em uma lanchonete, e que se encontrariam mais tarde no aniversário de uma tia. As investigações para descobrir os autores e o que motivou o homicídio serão conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...