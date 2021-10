Com apoio da prefeitura, finalistas do concurso “A voz da Fronteira” gravam DVD em Rio Branco

Acompanhados do Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, a Diretora de Cultura Enage Peres, e Assessoria de Comunicação, os 06 finalista do Concurso Festival de Interpretação da Canção que vai escolher a Voz da Fronteira, viajaram para Rio Branco para gravar um DVD com um single de cada participante.

O prefeito Sérgio Lopes resolveu inovar e dar essa oportunidade para nossos artistas locais.

“O Festival da Canção é uma oportunidade que estamos promovendo aos nossos talentos, os artistas locais, são seis finalistas que vão ter oportunidade de gravar um DVD e poder ter um material profissional para divulgar o seu trabalho, para nós quanto gestão é motivo de alegria em poder ver tantos talentos juntos.” Destacou Sérgio Lopes.

Um dos finalistas, Jessé Oliveira frisou bem a importância desse apoio à cultura local.

“Estamos acompanhando a gestão do prefeito Sérgio Lopes, e vemos a mudança acontecer, em apenas Nove meses muita coisa boa já foi feita, e agora nós fazedores de cultura estamos tendo apoio e espaço garantido, prova disso é estarmos aqui em um Studio profissional gravando um DVD. Em nome de todos os finalistas eu quero agradecer ao Gestor e todos os seus Assessores por essa iniciativa que nos valoriza.” Destacou.

“Para nós da Coordenação de Cultura de Epitaciolândia é um sentimento de dever cumprido, estamos hoje gravando o DVD dos nossos seis finalistas, isso significa um grande avanço na nossa cultura local, estão tendo um apoio e um incentivo que nunca antes tiveram, agora teremos representantes não só de Epitaciolândia, mas sim de toda a regional do Alto Acre, a palavra que se resume hoje é gratidão.”

