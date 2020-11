Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição

Francis Neves Poersch, de 35 anos, foi encontrado morto em seu apartamento localizado na Alameda Piapara, número 964, no Portal da Amazônia, na manhã de domingo, 15, por vizinhos que sentiram um mau cheiro vindo do apartamento de Poersch, onde ele morava sozinho. Francis Neves foi encontrado em estado avançado de decomposição, de acordo com os peritos.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e assim descobrirem a causa da morte. De acordo com informações levantadas por nossa reportagem, Francis tem um histórico de intoxicação por medicação (morfina).

Em suas redes sociais, a irmã de Francis Neves Poersch, Priscila Poersch, lamentou o ocorrido com o irmão e agradeceu as mensagens enviadas pela perda do irmão.

Priscila, inclusive, fez um apelo pedindo aos amigos que não perguntassem a ela o motivo da morte de Francis Neves. “Por favor, quem está me mandando mensagem perguntando o que aconteceu ou como ele morreu, isso é uma pergunta meio ridícula, então por favor respeitem esse momento”, diz ela em seus stories no Instagram.

O corpo de Francis foi velado e sepultado na tarde desta segunda-feira, 16, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco

