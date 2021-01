Durante Operação Hórus, Forças de Segurança apreendem droga em Epitaciolândia

Em cumprimento a Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança, equipes do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) apreenderam, na madrugada desta quarta-feira, 20 de janeiro, dois quilos de oxidado de cocaína, no município de Epitaciolândia. Uma mulher de 47 anos foi presa.

A ação foi resultado de um levantamento do Setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança e Justiça (SEJUSP), em que as equipes policiais, com as informações do endereço de um possível ponto de armazenamento de drogas, se deslocoram ao imóvel. No local foram encontradas a droga e a senhora proprietária da residência.

A mulher, de 47 anos, recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

