Em Sena Madureira reeducandos trabalham na limpeza da cidade depois da enchente

Sob o comando do governador Gladson Cameli, do presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha, em parceria com o Deracre e a prefeitura do município, iniciou-se ontem, quinta-feira 11, em Sena Madureira a Operação Apoio.

O objetivo da Operação Apoio é fazer a limpeza, visando recuperar os estragos após a grande cheia do rio Iaco, que atingiu diversos bairros da cidade.

Todo trabalho será realizado por apenados cedidos pelo IAPEN. Ao todo serão utilizadas 06 máquinas da prefeitura e 4 máquinas do Deracre.

Para Arlenilson Cunha, presidente do IAPEN, este tipo de parceria é muito importante porque dá oportunidade aos apenados de serem inseridos no mercado de trabalho, e também ganham com o processo de ressocialização.

