“O quadro da Michele é crítico”, afirma Alan Rick sobre sua mulher

A esposa do deputado federal Alan Rick (DEM), Michele de Araújo Miranda, está internada há dois dias em uma clínica em Rio Branco, depois das complicações do Covid. Ela precisou ser submetida a um parte de emergência, uma vez que estava com oito meses de gravidez. Após o parto, na última quarta-feira, 10, ela foi intubada. Ontem amanheceu melhor, mas piorou a noite e hoje não amanheceu bem, segundo o próprio marido.

“O quadro da Michele é de COVID crítico. Ela permanece grave, porém estável. Segundo o médico o comprometimento pulmonar aumentou após o parto. Está em 80%. Os exames de sangue apontam a possibilidade de troca dos antibióticos para combater a infecção bacteriana”, disse ao Acrenews.

Já o filho recém-nascido de Alan Rick, o Pedro, continua na incubadora, mas bem melhor em relação a mãe. “Pedro está bem”, diz Alan, que também está se tratando das complicações causadas pela infecção do coronavirus.

