Obra de construção da ponte do km 59 avança.

Com os trabalhos bem avançados na zona rural de Brasiléia, a equipe da prefeitura continua na construção da ponte no km 59, sobre o rio Xapuri.

A ponte está sendo construída com recursos próprios em parceria com o Governo do Estado, que disponibilizou bate estaca. A madeira foi doada pela comunidade.

O Secretário de Obras, Francisco Lima, esteve no local acompanhado do Secretário de Finanças Tadeu Hassem, presidente da Câmara Rogério Pontes e o vereador Mário Jorge.

Os serviços de recuperação também acontecem no ramal com serviço de limpeza, abaluamento, melhorias de pontes e piçarrramento em pontos críticos.

