Ex-vereador de Brasileia e filho morrem em acidente grave na Estrada do Pacífico

Um grave acidente grave na manhã deste sábado, entre uma motocicleta e uma caminhonete, matou o ex-vereador e ex-secretário de Meio Ambiente do município de Brasileia Jonas Sivirino Bandeira e seu filho, Gabriel Melo Bandeira, eles estavam na moto que colidiu contra uma caminhonete, no quilômetro 67 da Estrada do Pacífico, em Brasileia.