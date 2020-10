Esposa enfurecida esfaqueia marido após olhar conteúdo do celular

Jhone Justiniano, de 37 anos, foi esfaqueado no braço pela esposa na noite desta quinta-feira (22). O episódio ocorreu na Rua Pentecostal, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo a polícia, o casal estava bebendo, quando a esposa resolveu olhar o conteúdo do celular do marido. Como não gostou do que encontrou, a mulher começou a discutir. Enfurecida, ela pegou uma faca e golpeou o braço direito de Jhone.

Ainda segundo a polícia, o corte foi profundo e atingiu veias importantes, fazendo o homem sangrar muito. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. No entanto, o quadro de saúde é estável.

A Polícia Militar conseguiu prender a mulher ainda nas proximidades do local do crime. A acusada foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla). As investigações do caso ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

