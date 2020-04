Gladson Cameli prorroga isolamento social e fala sobre toque de recolher no Acre

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1) sobre as novas medidas para o combate ao coronavírus no Acre, o governador Gladson Cameli disse que já conversou com a Secretaria de Segurança sobre a possibilidade de realizar toque de recolher nas ruas, para “evitar um maior dano à população”.

A declaração foi feita após a pergunta de um jornalista sobre a possibilidade. “Desde que cheguei de Cruzeiro tenho visto alguns pontos comerciais abertos, funcionando, sem a noção das pessoas sobre a gravidade do que estamos enfrentando. O toque de recolher é sim uma possibilidade”, declarou.

Ao lado da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que também abordou algumas medidas necessárias, Gladson pediu o apoio da população.

Gladson disse ainda que o isolamento foi prorrogado até o dia 15 de abril.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...