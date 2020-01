Governo define para março a abertura das propostas para anel viário e ponte em Brasiléia

O setor de licitações e compras do Estado do Acre abriu nesta sexta-feira (10) o período de recebimento das propostas para implantação do anel viário de Brasiléia e a construção da ponte sobre o Rio Acre.

Entrega das proposta começou às 8h pelo site www.comprasnet.gov.br. A abertura das propostas será no dia 2 de março às 10h30 no site onde os interessados podem buscar melhores informações.

O trecho do anel viário de Brasileia corresponde a uma extensão de 10 quilômetros.