Polícia Civil emite laudo sobre morte de jovem e descarta asfixia mecânica

Ascom/Polícia Civil do Acre

O trabalho pericial da Policia Civil do Acre realizado por meio do Instituto Medico Legal – IML emitiu laudo de necropsia do jovem Alan da Costa Cordeiro, de 24 anos, que morreu em frente ao restaurante/pizzaria localizado no Centro de Rio Branco.

De acordo com o laudo, o jovem não sofreu asfixia mecânica, ou seja, o óbito não foi causado por enforcamento, como havia sido denunciado pela família em Boletim de Ocorrência registrado na 2ª Regional de Policia Civil.

O laudo de exame de necropsia esta assinado pelo médico legista Dr. Ítalo Maia, Diretor do Instituto Médico Legal – IML, onde aponta que o rapaz tinha uma doença cardíaca, que foi associada ao uso de medicamentos e outras substâncias ilícitas.

“A perícia, por meio de seus vários campos de atuação, tanto na necropsia quanto no instituto de análise forense chegou à conclusão de que o óbito foi de causa intrínseca à vítima. Ou seja, uma doença que ele já tinha, uma doença no coração e isso associado a outras questões, como o uso de medicamentos e substâncias, acabou por causar uma sobrecarga no coração dele e acabou contribuindo para o colapso cardíaco e consequente óbito”, afirmou o médico.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp