Governo do Acre estuda toque de recolher em todo o Estado

O governo do Acre poderá tomar uma atitude enérgica nos próximos dias contra aqueles que insistem e não seguir as recomendações de isolamento social expedidas em decreto. Uma reunião está marcada para próxima quarta-feira, dia 1, com o Comitê de Acompanhamento Especial do Coronavírus (Covid-19) para decidir se haverá toque de recolher em todo o Estado. A medida teria apoio das 22 prefeituras e inicialmente a medida começaria a valer a partir das 20h.

“Amanhã vai ter uma reunião do Comitê para falar sobre o decreto e aí nós vamos colocar essa e outras medidas na mesa”, argumenta Gladson Cameli.

Desde que o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou ser contra o isolamento, parte considerável dos acreanos que estavam em isolamento saíram de suas casas nos últimos dias. O centro de Rio Branco que estava vazio começa a apresentar o tráfego de veículos como se fosse um dia normal, mesmo com parte considerável de lojas fechadas.

O Acre tem hoje 41 casos confirmados de covid-19. Projeções otimistas que subsidiam decisões do governador estimam que o Acre terá 86,6 mil pessoas expostas ao novo coronavírus e 678 pacientes hospitalizados que requerem cuidados intensivos. O número de mortos poderá chegar a casa dos 300, conforme estudo da secretaria de saúde e Universidade Federal do Acre.