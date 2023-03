Brasiléia participa do I Encontro Fortalecimento da Produção Agroextrativista

O secretário municipal de agricultura, Leandro Gadelha, acompanhado da Delegação de Brasiléia, participou do I Encontro Fortalecimento da Produção Agroestrativista da Rede Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (COOPERACRE).

O Encontro aconteceu no Anfiteatro Garibaldi Brasil, e durante três dias, contou com participação de órgãos das esferas federal, estadual e municipal, ONGs, associações e sindicatos, visando fortalecer a produção Agroextrativista, da cadeia produtiva de castanha, borracha, fruticultura, palmito, café e outros produtos.

O encerramento do Encontro aconteceu nesta terça-feira, 21, na Universidade Federal do Acre, com participação de autoridades, organizações e sindicatos.

De acordo com o Secretário municipal de agricultura, Leandro Gadelha, a participação foi fundamental para o entendimento das ações no tocante ao Agroextrativismo. ” Durante três dias a delegação de Brasiléia esteve compartilhando experiências com outros municípios, com representantes de diversas instituições ligadas ao extrativismo regional. Estamos saindo daqui do encontro com muito mais conhecimento, para colocarmos em prática o aprendizado obtido durante esses três dias”, afirmou o secretário.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp