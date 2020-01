Mais de 50 pessoas foram internadas com suspeita de dengue hemorrágica no município de Cruzeiro do Sul. Segundo levantamento do Juruá Online, mais de 6 mil casos foram notificados em 2019, sendo que 2450 foram confirmados. Também foram registradas duas mortes pela doença.

A gerente da Upa de Cruzeiro do Sul, Muana Araújo, as ações de combate começaram a ser realizadas mesmo antes do aumento dos casos. Ela reforça o pedido para que a população procure a unidade de saúde mais próxima ao sentir qualquer sintoma da doença.

“Dengue mata, é um problema social, econômico e de saúde, por isso a importância de procurar a unidade de saúde, pois ela evolui muito rápido”, disse.

Araújo destaca que o município conta com 54 agentes de endemias, quase 20 pessoas a mais do que o Ministério da Saúde exige.