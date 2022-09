Comerciante morre após ser atingido por pá carregadeira quando chegava em casa

Por Alexandre Lima

Era por volta das 16h30 desta quinta-feira, dia 22, quando um acidente envolvendo uma retroescavadeira e uma moto, acabou em morte no Bairro 8 de Março, com acesso pelo Ramal Nazaré, que está recebendo melhorias de asfalto e colocação de meio-fio de uma empresa terceirizada.

Segundo foi levantado no local com familiares, Francisco Rodrigues de Souza, de 55 anos, que estava a poucos metros de sua casa após retornar da zona rural, onde tem uma pequena propriedade no ramal localizado no km 13 da 317 (Estrada do Pacífico), quando foi surpreendido pela pá da retroescavadeira que fez uma manobra girando para o lado direito.

Carregada de barro que iria ser usada para colocar no meio-fio, bateu forte pegando a região do tórax e cabeça, ao ponto de rachar o capacete o jogando no chão. Rapidamente, foi acionado socorrista do SAMU que ainda fez os procedimentos e levou a vítima para o hospital ainda com vida.

Pouco depois de chegar no hospital, Francisco não resistiu e foi a óbito. O condutor da máquina foi levado para a delegacia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista e ser ouvido.

A máquina foi retirada do local, juntamente com a moto para liberar o trânsito após as equipes do Cifitran, Polícia Civil e Militar que estiveram no local para coletar dados do acidente. Um fato que chamou atenção dos agentes de trânsito, seria a CNH da vítima, estava portando o documento vencido, mas, foi corrigido e apresentaram o novo documento atualizado.

Não foi informado se o corpo seria levado ao IML na Capital para realizar autópsia e depois ser liberado aos familiares.

