Bombeiros fazem buscas por homem que sumiu no Rio Juruá

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul faz buscas por um homem identificado como Angeneudo Gomes de Souza, de 46 anos, que sumiu nas águas do Rio Juruá, no Seringal Carlota, na zona rural da cidade do interior do Acre.

As buscas iniciaram na sexta-feira (17) e seguem neste domingo (19), com mergulhos. Um morador da região relatou aos bombeiros que Souza havia ingerido bebida alcoólica e estava em uma embarcação, quando foi visto pela última vez, na quinta-feira (16), caindo no rio.

A equipe de busca já fez varredura em uma área de mais de 1.200 m² no local indicado pela testemunha. Segundo o comandante dos bombeiros na região, tenente Josadac Cavalcante, os trabalhos devem continuar até esta segunda (20), com busca superficial, seguindo o protocolo.

Ainda conforme os bombeiros, nenhum parente da vítima compareceu ao local das buscas.

