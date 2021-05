Petecão percorre o Alto Acre junto com vereadores e prefeitos

Final de semana de muita construção.

Atendendo ao convite do Senador Petecão, Vereador Rubens de Epitaciolândia, único vereador eleito pelo partido no município, acompanha caravana do senador 100% popular, formada também pelo prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim, na regional do Alto Acre.

Vereador a três mandados, tem atuado como um verdadeiro soldado no processo de construção das bases partidárias no município. Rubens que tem boas relações com o eleitorado brasileiro que mora do lado boliviano, acompanhou a comitiva do Senador em Cobija, capital de Pando, onde se reuniram com a Alcaldesa (prefeita) eleita Ana Lúcia, para discutido dentre tantos pontos, as parcerias entre fronteiras, na gestão que se inicia no próximo dia 05 do lado boliviano.

Mais tarde a comitiva foi recebida pelo veterano político Leopoldo Fernandes, onde em conversa descontraída foram lembrados fatos memoráveis na sua carreira política e também do Senador Sergio Petecão. Na oportunidade o Senado Petecão fez o convite ao vereador Rubens, para contribuir com o processo local, colocando seu nome à disposição na próxima disputa eleitoral, como candidato a Deputado Estadual, por entender que o parlamentar tem se destacado na regional, fazendo as defesas necessárias e sendo um verdadeiro parceiro no processo.

Vereador Rubens que já pleiteou uma eleição para Deputado Estadual em outro momento, aceitou o desafio e aguarda o momento oportuno para discutir com seu grupo politico e avaliar se é o melhor momento para essa nova empreitada e garante que se for ele o nome aclamado pelo grupo do PSD Epitaciolândia, ele está pronto para ser um soldado nessa batalha.

É valido lembrar que a poucos dias uma enquete não oficial que apresentava vários nomes da política local inclusive o de Rubens, como possíveis candidatos a Deputado Estadual em 2022, o parlamentar apareceu em primeiro lugar na preferência de votos.

