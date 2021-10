PF e Gefron prende homem com 6kg de cocaína em Brasiléia

‘

Na tarde desta quinta-feira (14) a Polícia Federal, em ação conjunta com o GEFRON/AC e a Polícia Militar, apreendeu 06 quilogramas de entorpecentes (pasta base de cocaína), no município de Brasiléia/AC.

A ação ocorreu com a abordagem de um cidadão que apresentou comportamento suspeito. Após entrevista e busca veicular os policiais encontraram a droga no banco traseiro e no porta malas do veículo.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

