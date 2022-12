Chuva forte: Moradores fecham Estrada do Calafate em protesto após terem casa alagada

Moradores do bairro Vila Betel 2 fecharam a Estrada do Calafate em protesto após terem as casas alagadas durante o forte temporal que atingiu a capital acreana, Rio Branco, nesta sexta-feira (2). O grupo usou pedaços de madeira, galhos e móveis para impedir a passagem dos veículos. Até às 20h15 desta sexta a via permanecia bloqueada.

Vídeos gravados pela repórter da CBN Rio Branco Bruna Kéren mostram a rua inundada durante a chuva.

“Estamos há 25 anos nessa batalha, toda vez que chove perdemos tudo. Hoje ainda é 2 de dezembro, depois vem janeiro, fevereiro e onde é que vamos parar? Todas as casas alagadas, em todas as casas a água está aqui [na cintura]”, criticou o morador Divalmir Gomes Ferreira.

Os moradores exigem que equipes da prefeitura se dirijam no local para dialogar. A Defesa Civil Municipal informou que há servidores no local conversando com os moradores.

Moradores fecharam rua em protesto por terem as cadas alagadas durante forte chuva — Foto: Arquivo/Defesa Civil Municipal

Mais de 100 mm de chuva

Até o início da tarde desta sexta, conforme a Defesa Civil de Rio Branco, choveu 136 milímetros na capital acreana. A tempestade que atinge a capital acreana desde as primeiras horas do dia alagou bairros.

O órgão municipal atualizou o total de ocorrências atendidas durante a chuva. Ao todo foram oito ocorrências atendidas em seis bairtros: Universitário, João Eduardo I, Portal da Amazônia, Esperança, Vila Betel e Village Tiradentes.

“Todas as guarnições de socorro do Corpo de Bombeiros já estão na rua juntamente com as equipes da Defesa Civil Municipal realizando as avaliações. Porém, continua chovendo, se trata de uma enxurrada, e nós não sabemos ainda os danos causados”, diz a nota da Defesa Civil.

Pontos

Na entrada da Estrada do Calafate, carros se arriscam e tentam passar mesmo com a rua coberta de água. Ainda não há a quantidade de pontos alagados na capital e nem número de ocorrências.

Um dos vídeos que circula na internet mostra que um carro acabou ficando ilhado na rua. A Defesa Civil Municipal ainda não tem o número de pontos de alagamento ou de chamados por conta do temporal.

Capital acreana registra vários pontos de alagamento

Há pontos de alagamento em vários pontos da cidade. Veja imagens:

Carro fica ilhado em rua alagada de Rio Branco — Foto: Arquivo pessoal

A Rua Montreal, no Conjunto Esperança, ficou coberta de água depois que o Igarapé Fundo transbordou por conta da forte chuva. Um vídeo gravado por uma motorista mostra o momento em que o carro tenta passar pela água e acaba caindo em um buraco. Segundo ela, um outro veículo já tinha caído também e moradores ajudaram a retirar.

“Nesse momento de muita chuva e devido também as pessoas poluírem os córregos acabam entupindo a drenagem e isso causa os alagamentos. E aí, as pessoas que estão transitando nas proximidades insistem em passar mesmo com a rua alagada e acabam se colocando em risco”, disse o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão.

Alerta de temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para tempestades na sexta-feira (2) e sábado (3). Os dois alertas, um amarelo e outro laranja, foram divulgados nesta sexta. São esperadas chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os avisos são para todas as regiões do estado.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para Rio Branco, a previsão é de chuvas fortes com trovoadas.

