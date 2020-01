Prefeito de Epitaciolândia, vice e secretários entregam sacolões e kits a vítimas do rio Acre

O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, juntamente com seu vice, Raimundão, secretários e funcionários de várias secretarias, realizaram na tarde desta quinta-feira, dia 9, a entrega de kits para limpeza a moradores do Bairro Beira Rio, que foram atingidas pelo rio Acre nesta semana.

O bairro que fica às margens do rio Acre, foi necessário realizar a retirada de alguns moradores, sendo que alguns ainda resistiram até o dia desta quarta-feira, dia 8, quando chegou a vazante.

“Quero aqui agradecer o apoio do governo do Acre, na pessoa do governador Gladson Cameli, que ajudou e hoje estamos aqui para realizar a entrega desses kits de limpeza e consequentemente, um sacolão de alimentos. Sabemos que é pouco, mas, estamos aqui para dar um apoio nesse momento”, disse o prefeito.

“O bairro está localizado na parte baixa da cidade e bem próximo ao rio. Tivemos essa cheia repentinamente e pegou muitos de surpresa e tiveram suas residências invadidas pelas águas. Estamos trazendo uma ajuda para que possam recomeçar e temos uma equipe de várias secretarias atuando na área de saúde e assistência social, cadastrando essas pessoas para possam receber visitas periódicas”, finalizou o vice-prefeito, Raimundão.