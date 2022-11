Parte do parque da Maternidade deve ser fechado nos jogos do Brasil na Copa para lazer

Uma parte do Parque da Maternidade, em Rio Branco, será fechada para lazer e comemorações durante alguns jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) vai fechar da entrada do parque, em frente ao Terminal Urbano, no Centro, até a ladeira da Rua Marechal Deodoro, quando os jogos do Brasil ocorrerem à tarde, no horário local.

A área será exclusiva para pedestres, feirinhas, amigos que queiram se reunir e assistir as partidas, além das celebrações depois das vitórias. No próximo dia 24, quando a Seleção Brasileira joga contra a Sérvia às 14h (horário do Acre), o parque já será fechado pela primeira vez.

O governo também decidiu fechar essa parte do parque aos domingos, a partir do dia 27, para passeios com bicicleta, brincadeiras para as crianças, venda de alimentos, de confecção e artesanatos locais.

“Esse é um momento de retomada dos nossos espaços públicos, onde o secretário Márcio Pereira apresentou a proposta para o governador, que abraçou a ideia de aliar empreendedorismo e lazer para a nossa população, criando um novo espaço para encontro das famílias aos domingos e oportunizando que empreendedores locais possam comercializar seus produtos”, destacou a diretora de Turismo do Acre, Waleska Bezerra.

Vão poder participar das atividades, expor e vender seus produtos empreendedores cadastrados na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo. A pasta decidiu que a participação será rotativa para garantir que cada empreendedor seja contemplado.

Veja as datas e horários do jogos do Brasil na 1ª fase:

Quinta-feira (24/11) – Brasil x Sérvia – 14h (16h horário de Brasília)

Segunda-feira (28/11) – Brasil x Suíça – 11h (13h horário de Brasília)

Sexta-feira (02/12) – Camarões x Brasil – 14h (16h horário de Brasília)

