Prefeito Jerry faz explanação sobre o 1º semestre de gestão na tribuna do Legislativo de Assis Brasil

Na manhã desta Terça-feira (29), o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia participou do encerramento do 1º semestre das sessões legislativas e na oportunidade usou a tribuna para prestar conta dos serviços realizados pela Prefeitura e Secretarias durante os 6 meses de gestão.

No tocante destacou o trabalho do Legislativo, enfatizando que é pela Casa que tramita as Leis para que o Executivo possa funcionar de forma correta. Nisto relembrou que quando pesquisa no tribunal de contas a maioria das condenações dos gestores anteriores se dá por atropelar o Legislativo.

Veja o que Jerry falou em relação ao trabalho das Secretarias:

ASSISTÊNCIA SOCIAL: Reforma e adequação de prédios para melhorar o atendimento ao cidadão; Reforma do conselho tutelar; reforma da sede SEMAS; abertura do setor exclusivo para atendimento do Bolsa Família; previsão de reforma do CREAS e CRAS; retomada das atividades do grupo da 3ª idade; assinatura de convenio com APADEQ, para recuperação de dependentes químicos.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE: melhoria na coleta de lixo; desapropriação para aumentar área do cemitério; contratação de Engenheiro Ambiental; reabertura da beneficiadora de café; implantação de plantio de café; reabertura da feira do agricultor; aluguel de 02 veículos para buscar produção rural; aluguel de prédio exclusivo para a secretaria de Agricultura e Meio ambiente;

SAÚDE: Assis Brasil lidera ranking de vacinação contra a covid-19, está vacinando faixa etária de 30 anos; realizou seletivo da saúde; realizou curso de formação para os ACS; Mantém o funcionamento da Casa de Apoio em Rio Branco ao lado da Fundação Hospitalar; conseguiu VAN da Assistência para transportar pacientes até Rio Branco, fato que economizou aluguel de 12mil por mês por seis meses; garantiu recurso para aquisição de VAN para a Saúde; diminuiu da rotatividade de servidores; Inaugurou nova sede da Secretaria de Saúde; Garantiu local próprio para a Vigilância Sanitária; implantou o Telesaúde para uso do eletrocardiograma; lançou o Programa Mais Saúde Pra Você; fez parceria com hospital do Amor para focar no câncer de mama e do colo de útero; etc.

EDUCAÇÃO: repôs o quadro de pessoal; contratatou assistente social e psicólogo; aderiu ao programa de Volta ao Novo; garantiu reforma da Escola Edilza; está lutando para angariar recursos para reforma das escolas rurais; etc.

OBRAS: tem cuidado da cidade, iluminação; fez recuperação de alguns ramais; recuperação da trilha; conseguiu emenda de 500 mil e de 2 milhões e 500 mil para infraestrutura urbana; etc.

Outras coisas pontuadas pelo Prefeito:

Gestão tem se preocupado em divulgar suas ações para que a comunidade fique informada.

Relembrou que no início da gestão visitou juntamente com os Vereadores, a maioria dos setores para ver in loco qual era a situação. Exemplificou visita no Polo Industrial, Secretaria de Obras, Saúde, etc.

Disse que Assis é o único município que não tem máquinas para os trabalhos dos ramais.

Sobre a maromba, enfatizou que gera emprego para 10 pessoas e que em breve Prefeitura irá receber 02 caieiras de tijolo maciço para melhorar ruas.

Disse que assumiu a Prefeitura com 58% de gastos com pessoal, hoje está reduzido a 51%.

Falou sobre as dívidas da gestão anterior, enfatizando que algumas dívidas, como serviços essenciais, foi feito reconhecimento e está liquidando aos poucos, já outras dívidas com pessoal foi assumido e liquidado;

Relatou sobre os encargos da folha que estão sendo pagos em dia, além dos parcelamentos que se não forem pagos terá bloqueios nas contas.

Informou que provavelmente os cargos de vigia serão terceirizado por conta de não poder fazer seletivo para evitar o aumento de gastos com pessoal

Anunciou o equilíbrio fiscal e a redução de gastos tendo em vista que não pôs em funcionamento a secretaria da Mulher, Gabinete da Primeira Dama e Gabinete do Vice – Prefeito, além de outras secretarias que foram enxugadas como Cultura e Turismo.

Destacou o planejamento efetuado pela Secretaria de Finanças, onde chamou os credores para negociar, citou exemplo da Energisa e que hoje está em dias com a empresa de energia. No tocante disse que a Prefeitura paga muito com energia elétrica, tem que pensar em outra forma como energia solar, pois é muito dinheiro gasto que poderia ser investido em melhorias de ruas, etc.

Falou sobre a falta de valorização financeira dos cargos de portaria.

Falou sobre questões da Assistência Social, referente ao abrigo dos imigrantes, onde foi contratada uma equipe multidisciplinar através de recursos federais e assim desafogou a equipe do CRAS e CREAS.

Discorreu sobre os processos seletivos que a Prefeitura realizou.

FINALIZOU falando da felicidade em estruturar a cidade; aumento dos recursos próprios por meio da aprovação do REFIS; Emendas conseguidas para a saúde atingido o teto de 1 milhão e 200 mil reais e da aprovação de Lei que permite municípios inadimplentes acessarem emendas extras.

