Prefeito Sérgio Lopes participa de reunião de apresentação do termo de doação de madeiras apreendida

Na manhã desta sexta-feira 22, o prefeito Sérgio Lopes acompanhado da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social Eliad Maria foram convidados para uma reunião no Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), na Regional do Alto Acre.

Participaram dessa atividade o Prefeito Sergio Lopes de Epitaciolândia e sua Secretária de Ação Social Eliad Maria, a Presidente da Câmara de Vereadores de Brasiléia Arlete Amaral (SD), Vereadores Marinete Mesquita (PT), o Diretor Presidente do IMAC, André Hassem, funcionários do Imac local e o Chefe da representação do Alto Acre Leandro Gadelha, secretário de Ação Social de Brasiléia Djailson Américo,

Na ocasião foi apresentado um termo de cooperação técnica para doação de madeiras apreendidas aos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. Na ocasião Sérgio Lopes destacou a importância dessa parceria, “Com essa madeira apreendida podemos atender várias demandas, como confecção de lixeiras, reparos em escolas, pontes etc. por isso estamos satisfeitos e participar dessa parceria com o IMAC,.” Frisou Sergio Lopes prefeito de Epitaciolândia.

A madeira é fruto de apreensões ambientais que, após análises feitas pelo órgão, por determinação legal são redirecionadas à doação. A madeira foi doada para as Secretárias de Assistência Social de ambos os municípios.

