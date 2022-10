Amor e devoção marcam procissão de Nossa Senhora Aparecida em Rio Branco

As homenagens a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, foram encerradas com uma procissão pelas ruas do Conjunto Manoel Julião, na tarde desta quarta-feira (12), em Rio Branco. Milhares de fiéis participaram das celebrações ao longo do dia. Gestos de amor e devoção marcaram a procissão em homenagem à Santa.

Procissão encerra atividades em homenagem à Nossa Senhora Aparecida em Rio Branco — Foto: Consuela Gonzalez/Rede Amazônica Acre

Fiéis percorreram as ruas do Conjunto Manoel Julião em devoção à Santa — Foto: Consuela Gonzalez/Rede Amazônica Acre

Padre Asfury rezou a missa durante a procissão — Foto: Consuela Gonzalez/Rede Amazônica Acre

Fiéis caminharam pelas ruas do Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco — Foto: Consuela Gonzalez/Rede Amazônica Acre

Procissão ocorreu após dois anos devido à pandemia — Foto: Consuela Gonzalez/Rede Amazônica Acre

