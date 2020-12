Prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos são diplomados em seção virtual em Epitaciolândia

Devido à pandemia do novo coronavírus, o presidente de cada Junta Eleitoral pôde determinar se a diplomação dos novos prefeitos das cidades acreanas seria por videoconferência ou presencial.

Dos 22 prefeitos, 17 devem ser diplomados de forma virtual e apenas cinco presencialmente entre esta quarta (16) e sexta-feira (18). Os eleitos dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia foram diplomados na manhã desta quarta feira 16. A cerimônia aconteceu via plataforma zoom (Virtual).

O Prefeito Eleito Sergio Lopes e seu vice Professor Soares acompanhados da Primeira Dama Aline Saldanha e apoiadores se reuniram no auditório do Sinteac para receber a diplomação por vídeo conferencia comandada pelo MM. Luiz Dr. Gustavo Sirena (T.R.E.)

Já os vereadores eleitos e reeleitos se reuniram na casa do povo Câmara Municipal de Epitaciolândia para serem diplomados.

Após a cerimonia de diplomação o Prefeito Eleito e seu vice agora diplomados falaram sobre os desafios para o quadriênio 2021-2024.

