Presidente do PT no Acre diz que Brasil volta a “respirar Justiça” com decisão em favor de Lula

O presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, comemorou nas redes sociais a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que anula condenações do ex-presidente Lula.

“O Brasil volta a respirar um pouquinho de justiça! A decisão do ministro Fachin que desfaz toda a armação que foram os julgamentos no âmbito da lava-jato em referência ao presidente Lula, nos faz ter esperança.



Meu presidente Lula a justiça começa a ser feita!”, escreveu.

