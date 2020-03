A professora Neide Lopes é formada em História pela UFAC (Universidade Federal do Acre) Foi Coordenadora da Secretaria Estadual de Educação em Epitaciolândia, onde se notabilizou como uma boa gestora e também por ter conseguido elevar os indicadores educacionais das escolas estaduais do município.

Os partidos de oposição começam a se articular e montar um grupo forte entorno da pré-candidatura de Neide Lopes, que irá liderar uma aliança que inclusive estar em plena formação.

A direção do Partidos dos Trabalhadores (PT) vem dialogando com diversas forças, como o PROS, da deputada estadual Maria Antônia e do ex-prefeito Deda, além do PCdoB e outros partidos. A Idea é chegar a um consenso em relação a formação de chapa e construir chapas fortes de vereadores, o que garantirá uma maioria na câmara municipal.

Além de dezenas de lideranças religiosas, Rurais, sindicais e de outros segmentos da sociedade, Neide tem apoio do ex-prefeito Zé Ronaldo, que saiu do mandato em alta popular e foi reconhecido pela boa administração.

Neide Lopes já é vista pelos adversários como um nome forte, haja vista que sem nem mesmo ter anunciado oficialmente seu nome como pré-candidata, a professora apareceu bem na pesquisa, feita por um instituto conceituado no estado.

“Sinto que podemos mudar a realidade de nossa cidade, sou daqui, minha família é daqui e por conhecer cada pedaço de chão; seja na cidade ou nos ramais, acredito em uma transformação a partir de nossa vitória”, finalizou Neide Lopes