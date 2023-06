De autoria de Jarude, lei que o institui Campanha Maio Roxo no Acre é sancionada

ASSESSORIA

Foi sancionado nesta quinta-feira (29) a lei de autoria do deputado estadual Emerson Jarude (MDB), que institui a Campanha Maio Roxo, que passa a ser incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado.

A proposta foi apresentada ainda no mês de maio, após audiência pública solicitada por Jarude para conscientizar a população sobre as doenças imunomediadas inflamatórias, com Lúpus e Fibromialgia.

Segundo texto da lei, um pequeno laço roxo será adotado como símbolo da campanha, representando a luta contra essas doenças. Além disso, palestras, debates, aulas e seminários durante o mês de maio, serão realizados nas secretarias estaduais visando a conscientização e divulgação de informações sobre as doenças, promovendo a prevenção, diagnóstico precoce e melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados por essas condições.

