Em Cruzeiro do Sul, Petecão é recebido com festa e desfila “nos braços do povo”

O candidato a governador do Acre, Sérgio Petecão (PSD), desembarcou na manhã desta quarta-feira (21) em Cruzeiro do Sul para mais uma visita aos municípios da região do Vale do Juruá nesta reta final de campanha.

Ao chegar no aeroporto, Petecão foi recebido por centenas de apoiadores que o aguardavam no local. Ele foi levado pela multidão literalmente “nos braços do povo”, saindo em carreata pelas principais ruas da cidade.

Petecão chegou à cidade acompanhado da candidata ao Senado, Vanda Milani (Pros), e se juntou ao candidato a vice, Tota Filho (PSD), que é da região. Após a carreata, os candidatos visitaram comércios da região central de Cruzeiro do Sul.

Durante a visita ao cais do porto, região que diariamente recebe a visita de milhares de moradores da zona rural, Petecão garantiu que o local receberá um tratamento diferenciado do governo quando eleito.

“Nós vamos dar atenção especial as pessoas daqui. Vamos dar assistência aos ramais para ter tráfego de inverno a verão. Vamos construir pontes de alvenaria; buscar a regularização fundiária para o pequeno produtor; faremos tudo que esse governo atual não fez”, declarou Petecão.

O candidato a vice governador, Tota Filho, criticou o atual governo ao afirmar que “o Juruá foi abandonado. O Petecão é a nossa esperança aqui. É a esperança do povo do Juruá. As pessoas querem renovação. Vamos ganhar o governo e devolver o Acre aos acreanos”, declarou.

A candidata ao Senado, Vanda Milani, agradeceu a presença da população e se comprometeu em defender a população do Juruá, especialmente, os mais carentes. “Deixo a minha gratidão a esse povo maravilhoso. Como deputada federal, nós priorizamos os municípios do Juruá com emendas, como senadora vamos fazer muito mais”, declarou.

