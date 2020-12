Todas as regiões do Acre passam para Bandeira Amarela e Comitê aponta estabilização de casos

Na nova classificação do nível de risco da Covid-19 no estado do Acre, divulgada na manhã desta quarta-feira, 23, o Pacto Acre sem Covid determinou que todas as regiões (Alto Acre, Baixo Acre/Purus, Juruá e Tarauacá/Envira) se encontram na Bandeira Amarela da pandemia do novo coronavírus.

Durante o período analisado, de 6 a 19 de dezembro, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 identificou que a regional do Juruá é a que apresenta o pior cenário atualmente, com forte tendência de aumento de novos casos e internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

A manutenção da Bandeira Amarela (Nível de Atenção) em todas as regiões, no entanto, carrega uma piora nos indicadores. Baixo Acre/Purus e Alto Acre estavam saíram da Bandeira Laranja para a Amarela, mas com notas 12 e 11 em relação aos indicadores. Já o Juruá e Tarauacá/Envira permaneceu no Nível de Atenção, com nota 11.

Segundo a coordenação do Comitê, nas últimas semanas o estado registrou uma estabilização no número de notificações da doença, quando não há queda, nem aumento dos casos ou nem melhora, nem piora.

O Alto Acre apresenta uma tendência pequena de queda nos casos. Baixo Acre tem um comportamento sustentado de estabilização, já Juruá apresenta comportamento de ascensão da doença.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...