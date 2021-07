Vereador Messias Lopes recebe trabalhadores terceirizados que estão com pagamentos atrasados

O vereador Messias Lopes do partido dos trabalhadores do município de Epitaciolândia esteve em Rio Branco com alguns servidores terceirizados que prestam serviço para a educação estadual já que esses servidores estão com seus salários atrasados por alguns meses o vereador esteve na Secretaria Estadual de Educação para reivindicar da secretária o pagamento desses servidores. E empresa que esta com os pagamentos atrasados é a TECHNEWS.

