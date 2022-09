Dr. Jenilson Leite: o candidato ao Senado que mais lutou pelo servidor e o serviço público do Acre

ASSESSORIA

Deputado estadual em segundo mandato, o candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB) sempre foi um grande parceiro dos servidores públicos do Acre. Nestes quase oito anos na Assembleia Legislativa, buscou ser a voz dos servidores e lutou por melhorias no serviço público oferecido pelo Estado.

“O maior patrimônio que o Estado tem é o servidor público. Nunca me isentei de brigar pela valorização, travamos grandes lutas na tribuna da Assembleia e nas ruas por valorização e por boas condições de trabalho, fizemos a luta pelos reajustes salariais, contra a retirada de direitos na reforma da Previdência e fizemos a resistência por mais respeito aos servidores, lutando para que o poder público entenda que nós precisamos valorizar essa categoria, porque 98% dos acreanos depende do serviço público, pois não tem condição de pagar escola, um plano de saúde e muito menos segurança. Então a gente tem que valorizar o servidor e o serviço público”, afirma.

Agora chegou a hora de ampliar esse debate lá no Senado Federal, local por onde passam importantes projetos. “Lá no Senado a gente vota e o voto pode melhorar ou piorar a vida do servidor público, e toda vez que o servidor precisou de mim, ele pôde contar lá na Assembleia Legislativa e é muito importante que lá no Senado esteja alguém que olhe para eles”, pontuou.

Para o candidato, o Acre tem grandes desafios no serviço público, mas com os representantes certos ocupando os espaços de decisões, é possível garantir a melhoria.

“Se a gente precarizar esse setor, quando você chegar à escola, pode ser que você não consiga matricular seu filho ou que não tenha merenda, pode ser que quando chegar à Upa, não tenha nem dipirona, pode ser que não tenha o pediatra para atender seu filho, então é fundamental ter um representante que tenha uma boa compreensão do que é da importância do servidor público e não só isso, que tenha lealdade na hora de votar. Eu entendo que um servidor público valorizado, bem remunerado e com um ambiente que lhe dê boas condições de trabalho, vai servir bem nossa população”, encerra Dr. Jenilson Leite.

