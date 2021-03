Vereadores de Brasiléia agradecem ao Prefeito Sergio Lopes pelo transporte dos medicamentos de Hepatites para atender a Regional

Na manhã desta quinta-Feira (25), a Presidente da Câmara Municipal de Brasileia, Arlete Amaral, juntamente com a 2ª Secretaria, Neiva Badotti e o vereador Leomar Barbosa, se dirigiram até a Prefeitura de Epitaciolândia para receber os medicamentos para tratamento dos pacientes com Hepatites.

Ao todo, foram 06 Caixas contendo a soma total de 5.010 comprimidos de Entecavir 0,5mg e 3000 comprimidos de Tenofovir 300mg que fazem parte do programa SICLON que serão destinados aos Portadores de Hepatites da regional do Alto Acre.

A vereadora e 2ª Secretaria da Câmara Municipal de Brasiléia destacou em sua oratória que: “os medicamentos para tratamento de Hepatites não é um beneficio para o município de Brasiléia, mas para todo o Alto Acre que abrange Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri. Destaca ainda que esses medicamentos é motivo de alegria, pôs desde 2011 que a Associação luta para conseguir os devidos medicamentos.”

No ato da transferência, os parlamentares do Poder Legislativo de Brasiléia que ali estavam, declararam gratidão ao Prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes, pela colaboração do transporte dos medicamentos e por estarem sempre de portas abertas com os atuais vereadores de Brasiléia.

Os medicamentos foram entregues na mão da vereadora Neiva Badotti que, juntamente com a vereadora Arlete Amaral, es de encaminhar provisoriamente os medicamentos ao Hospital Regional do Alto Acre e em segundo momento, poderá ir para os municípios para que atenda os devidos pacientes com Hepatites.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...