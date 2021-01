Xapuri registra mais 58 casos em 24 horas e tem maior média móvel na pandemia

Por

Janeiro tem sido um mês de recordes em Xapuri quanto aos novos dados relativos ao avanço dos casos de Covid-19.

O mês já acumula os três maiores quantitativos diários de confirmações de novas infecções e teve na quinta-feira, 21, o mais alto número de testes positivos em 24 horas (58) e a maior média móvel de novos casos desde a chegada da pandemia no Acre.

As informações são do Boletim Covid-19, divulgado diariamente (dias úteis) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que coloca o município em primeiro lugar na regional do Alto Acre em números absolutos (2.243 casos). Quanto à incidência da doença (10.813,4/100.00 habitantes), Xapuri foi para o topo do ranking, segundo os dados do Boletim Sesacre.

Dos 2.243 casos informados pela Semusa, 124 ainda não foram inseridos no sistema da Sesacre. Há uma defasagem também no número de óbitos – 16 no boletim municipal e 14 no estadual. De acordo com a secretaria municipal, as divergências se dão por conta do tempo de processamento dos dados pela Vigilância Epidemiológica Estadual.

Xapuri ainda tem 37 casos aguardando resultado de análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Rio Branco (Lacen). Mais 53 pacientes tiveram alta médica nesta quinta-feira, o que significa que 1.804 dos 2.243 pacientes que testaram positivo já se recuperaram. No entanto, 439 pacientes seguem em isolamento domiciliar e 2 estão internados.

A situação ocasionou medidas mais drásticas por parte da prefeitura, que proibiu a permanência de pessoas nas ruas e locais públicos entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã, além de determinar que bares, restaurantes e lanchonetes funcionem apenas até as 9 horas da noite. Aglomerações com mais de 5 pessoas estão proibidas em qualquer horário.

Na noite desta quinta-feira, o prefeito Ubiracy Vasconcelos fez pronunciamento via internet pedindo a atenção da população às medidas tomadas. Ele disse que a polícia vai atuar nos casos de desobediência e desaconselhou que as pessoas promovam festas e aglomerações mesmo que seja em suas residências. “Precisamos fazer algo”, disse o gestor municipal.

Covid-19 no Alto Acre

De acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), os quatro municípios da regional do Alto Acre acumulam oficialmente 5.150 casos de Covid-19. Xapuri e Brasiléia possuem os maiores números absolutos e Xapuri e Assis Brasil detêm as maiores incidências por grupo de 100 mil habitantes. Epitaciolândia tem os menores registros em ambas as avaliações.

