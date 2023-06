Progressista define Joelso Pontes como o nome para a disputa de prefeito em Brasileia

O ex-vereador Joelso Pontes foi o nome escolhido na manhã desta segunda-feira, 12, como a opção do Progressista para a disputa pela prefeitura de Brasileia. Em reunião com a participação de membros da executiva estadual do partido, diversos critérios foram pesados para resultar na escolha, entre estes o fato de ser preparado e leal ao projeto do progressistas.



Inteligente, a direção do PP colocou o nome do Joelso no tabuleiro e inicia, a partir de hoje, as conversas com objetivo de montar um arco de alianças. “Certamente um dos maiores do Alto Acre”, disse ao Acrenews Marcio Pereira, dirigente do PP. Nenhuma corrente política da região está descartada.

