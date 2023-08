Radialista, jornalista e ex-comunista, ex-vereador Lacerda é a aposta de Petecão para prefeitura de Brasileia

A executiva municipal do Partido Social Democrático (PSD), de Brasiléia, se reuniu na tarde desta quinta-feira 15, para iniciar as caminhadas rumo as eleições que se avizinham em 2024.

Ao abrir a reunião o secretário geral do PSD em Brasiléia Dr. Marcelo Gomes, deixou claro que a história de cada militante ali presente, aliada a determinação do senador Petecão e de dois deputados estaduais eleitos pelo PSD em 2022 (Deputado Pablo Bregence e Deputado Eduardo Ribeiro), eram suportes positivos para que a sigla marcasse terreno e se apresentasse como uma via alternativa em Brasiléia.

O nome do ex vereador Lacerda foi unânime entre os militantes, que o aclamaram como sendo o representante do PSD em Brasiléia para mudar os rumos do municipio que há mais de duas, dois grupos décadas se alternam no poder local.

De família histórica na cidade, o empresário e membro da executiva do PSD, José Alberto Kairala, filho do saudoso Mano Kairala, fez questão de enaltecer o legado do ex vereador Lacerda, um cidadão que ocupou cargos em gestões municipais nas pastas da comunicação e da Cultura, foi vereador e ocupou o posto de presidente da casa do povo, deixando a marca positiva de quem trabalha para o povo.

Lacerda é um político de mãos limpas, que passou pela vida pública sendo um dos mais atuantes e produtivos vereadores de Brasiléia, com dezenas de projetos apresentados e aprovados em favor dos Brasileenses, é reconhecido como um dos melhores presidentes que a Câmara já teve, trabalhando com lisura, transparência e zelo com o patrimônio público.

Lacerda é até hoje lembrado pelos bons debates travados em tribuna.

Ao receber o convite dos militantes, Lacerda diz que os ânimos se renovam pelo chamado dos pessedistas e diante da vergonha em presenciar a falta de políticas públicas voltadas para os menos favorecidos com gestões desgastadas.

Em atividade na cidade de Belém – PA, o senador Petecão, líder maior do PSD no Acre, enviou mensagem para a militância reunida, e parabenizou o atual presidente da sigla pelo fortalecimento do PSD de Brasiléia.

“Meu presidente Lacerda, eu estou aqui com Marivaldo Melo, nosso militante do PSD que vai assumir um cargo importante no Banco da Amazônia e eu vim aqui prestigiar ele, nós estamos aqui em Belém. Parabéns pela reunião, vamos construindo e vai dar tudo certo! Parabéns pela tua garra e pela tua vontade, você é um guerreiro!’, disse Petecão.

O deputado estadual Eduardo Ribeiro, se comprometeu em marcar presença na próxima reunião do PSD de Brasiléia para hipotecar apoio ao direcionamento do partido sob o aval da maioria dos militantes.

O PSD de Petecão em Brasiléia, é mais uma forças politicas, que mais tem crescido, com uma chapa de candidatos a vereadores montada e sonhando alto com a disputa majoritária.

Sentinela da Fronteira

