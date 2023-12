Cantores de Epitaciolândia participam de clip de ano novo da gravadora Menorá Praise

Nesta quinta feira dia 07 de dezembro de 2023 foi lançado o Clipe Feliz Ano Novo 2024, uma produção da Gravadora Menorá Praise de Rio Branco- Acre do Produtor e Maestro David Santos.

O Produtor Musical que atua a mais de 18 anos na área, para este projeto convidou cantores de vários lugares do Estado do Acre e também da cidade de Epitaciolândia, alunos da Escola Dórémi de Música do Professor Jessé e os campeões do II Festival de Música Gospel- ADORA Epitáciolândia para a participação no Vídeo Clipe de Final de Ano: Feliz Ano Novo 2024

O Gravadora Menorá Praise todo ano reúne cantores para a participação em projetos de sucesso, tais como de Clipes de Final de Ano, e já possui produções em seu Canal no Youtube MENORÁ PRAISE com mais de 18 mil seguidores e em outras plataformas com mais de 2 milhões de visualizações e nesse ano estendeu o convite para cantores da cidade de Epitaciolândia e região.

Mais uma vez firmando uma parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia na pessoa do Prefeito Sérgio Lopes que no ano de 2021 contratou a Gravadora para produzir os Clipes dos Finalistas do 1° Festival da Canção de Epitaciolândia, onde cada cantor gravou um clipe da música de sua escolha.

O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou a importância de incentivar a cultura local e ajudar a realizar o sonho de muitos artistas da região.

A Escola Dórémi de Música do Professor Jessé também foi convidada, onde alguns alunos participaram das gravações pela primeira vez em um estúdio Profissional.

O Professor Jessé agradeceu o convite do Produtor David Santos, o Apoio do Prefeito Sérgio Lopes, aos alunos e pais que participaram e apoiaram o projeto. Disse estar grato e feliz pelo resultado do excelente trabalho do produtor e desempenho de seus alunos.

A Cantora Leiliane Araújo Vice-Campeã do Festival Gospel Adora Epitaciolândia, agradeceu a Deus em primeiro lugar e a todos os envolvidos no projeto pela oportunidade de participar desse lindo clipe que traz uma mensagem de Amor, Paz e fé em Deus.

Os Cantores de Epitaciolândia e região que participaram foram:

Yohana Johann, Arthur Gomes, Dalton Mota, Isabele Viana, Jéssica Oliveira, Lírio, Leiliane Araújo e Jessé de Oliveira.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp