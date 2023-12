Motorista de caminhonete invade contramão, bate contra carro com 4 pessoas e depois foge do local

Por Alexandre Lima

Fotos de Jonys David

Um acidente ocorreu na noite deste sábado, dia 9, na Avenida Manoel Marinho Montes, no conhecida “Ladeira da Viúva”, Bairro Três Botequins, envolvendo uma caminhonete e carro de passeio onde teria deixado feridos, incluindo crianças, por volta das 20h30.

Segundo foi apurado no local, a caminhonete modelo Toyota/Hilux, placas MRT4141, estaria indo sentido bairro/centro, quando acessou a ladeira já na curva, invadiu a contramão e se chocou frontalmente contra o veículo de passeio, modelo Chery/QQ, placas NAG5B32, que transportava três adultos e um criança.

Foi informado que o motor teria sido empurrado para o interior do carro devido o forte impacto frontal. Os ocupantes do Chery, ao menos um dos ocupantes teria sofrido ferimentos em uma das pernas devido ao choque e todos foram levados ao hospital após a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde passariam por atendimento médico.

O motorista do carro vermelho; Álvaro Valderi de Oliveira, de 44 anos – sua esposa, Raquel Dias Mendonça e a filha E. E. M. O, de 2 anos, não sofreram ferimentos graves e passariam por exames. A senhora Maria de Fátima Cordeiro, 61 anos (mãe do motorista), sofreu uma fratura em uma das pernas e estava sendo analisado se seria necessária sua transferência para a capital.

Logo em seguida, homens da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do 5º chegaram no local e logo em seguida, isolaram o local e esfriamento dos motores, afim de evitar um possível incêndio nos mesmos.

Na caminhonete, foi informado que havia quatro pessoas, incluindo o motorista. Sem ser identificado no momento, o mesmo após ocasionar o acidente, se evadiu tomando rumo ignorado, deixando o restante para trás.

As autoridades competentes já estão coletando informações das partes envolvidas e, principalmente do motorista que se evadiu do local sem prestar socorro e esclarecimentos.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp