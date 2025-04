Dia Mundial do Autismo: Jarude reforça compromisso com a causa e destaca investimentos superiores a R$ 500 mil

ASSESSORIA

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2), o deputado estadual Emerson Jarude (NOVO) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para reafirmar seu compromisso com a causa e destacar as iniciativas que tem apoiado em prol das pessoas autistas no estado. O parlamentar é autor da lei que assegura a inserção do símbolo do autismo nas placas de atendimento prioritário em locais públicos de Rio Branco e, desde o início de seu mandato, já destinou mais de R$ 500 mil em emendas parlamentares para instituições que oferecem suporte direto a pessoas atípicas.

Durante seu pronunciamento, Jarude compartilhou a carta que recebeu de Lucas, um jovem de 14 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em suas palavras, Lucas descreveu como enxerga o mundo de maneira diferente e relatou suas vivências, refletindo as dificuldades enfrentadas por muitas pessoas autistas, que ainda sofrem com a falta de compreensão e de acesso a serviços especializados.

“Entre salas sensoriais, ecoterapia, garantia de algumas terapias e atendimentos clínicos, nosso mandato já destinou mais de meio milhão de reais para instituições que cuidam diretamente de autistas. E eu sei que isso ainda é muito pouco diante da longa jornada que temos pela frente. O Acre enfrenta desafios diários com a escassez de terapias disponíveis e a falta de profissionais especializados, tanto no estado quanto no município”, destacou o deputado.

O autismo é uma condição neurológica que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e demanda um olhar atento das autoridades para garantir inclusão e suporte adequados. No Acre, muitas famílias lidam com dificuldades para obter diagnóstico precoce e acesso a terapias essenciais, como fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. A falta de infraestrutura e de profissionais especializados são desafios recorrentes enfrentados por quem convive com o TEA.

Ao encerrar seu discurso, Jarude reforçou o compromisso de seu mandato com a causa autista e destacou a importância da luta por políticas públicas que garantam atendimento digno e inclusão social para essas pessoas. “Seguiremos fazendo a nossa parte e dando voz a esta causa, porque cada avanço representa uma melhoria real na vida das famílias que convivem com o autismo”, concluiu.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp