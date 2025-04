Deputado Coronel Ulysses denuncia perseguição política e defende liberdade para presos do 8 de janeiro

O deputado federal Coronel Ulysses se manifestou com firmeza contra mais um capítulo da perseguição política no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes solicitou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise um possível pedido de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, simplesmente por ele defender manifestações pacíficas e a anistia dos presos do 8 de janeiro.

Para Coronel Ulysses, essa decisão mostra o claro desequilíbrio na aplicação da justiça no país. “Estão querendo calar Bolsonaro e, junto com ele, qualquer um que se oponha ao sistema. Isso não é democracia!”, afirmou o parlamentar.

O deputado também destacou casos absurdos de cidadãos que tiveram suas vidas destruídas por perseguição política. Débora do Batom, mãe de família e cabeleireira, passou mais de dois anos longe dos filhos pequenos e hoje segue presa dentro da própria casa, sem poder trabalhar. Outro caso trágico é o de Clesão, trabalhador honesto que morreu sob custódia do Estado sem sequer ter sido julgado.

Enquanto isso, criminosos que roubam, queimam ônibus e atacam policiais são soltos rapidamente. “Tem gente condenada a 17 anos de cadeia só por estar na frente do Congresso no dia 8 de janeiro. Isso não é justiça, isso é vingança!”, criticou Coronel Ulysses.

O parlamentar reafirma seu compromisso com a liberdade e a defesa da democracia, alertando para os riscos da escalada autoritária no país. “Se hoje estão perseguindo Bolsonaro, amanhã será qualquer um que ouse discordar desse governo. Não podemos aceitar!”, concluiu.

