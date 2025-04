Coronel Ulysses critica política de segurança do governo Lula e cobra medidas eficazes contra o crime

O deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) fez duras críticas à política de segurança pública do governo Lula, destacando o aumento da violência no país e a falta de ações concretas para combater a criminalidade. Em um discurso contundente, o parlamentar atacou a proposta do governo de enviar mensagens para criminosos pedindo a devolução de celulares roubados, classificando a medida como um “deboche com a população brasileira”.

“O governo quer combater o roubo de celulares mandando mensagem para bandido. Parece piada, mas é real! Quem rouba celular sabe que está cometendo um crime. Ele não vai receber um SMS e, do nada, decidir devolver o aparelho. A maioria já foi desmontada, revendida ou enviada para fora do país. Tem algum número que comprove que essa medida funciona? Não tem!”

O deputado enfatizou que o problema da criminalidade não será resolvido com mensagens e discursos vazios, mas com punição rigorosa aos criminosos. Segundo ele, os assaltos a celulares se tornaram uma verdadeira epidemia no Brasil, e latrocínios — roubos seguidos de morte — são cada vez mais comuns, ceifando vidas por causa de um aparelho telefônico.

Falta de compromisso do governo no combate ao crime

Coronel Ulysses afirmou que o governo Lula não demonstra qualquer preocupação com o combate ao crime e ignora pautas essenciais para a segurança pública, como a redução da maioridade penal e o fim das audiências de custódia.

“O problema do Brasil não é falta de mensagem, é falta de punição! A criminalidade cresce porque o governo trata bandido como vítima e vítima como culpada. Enquanto isso, a população vive com medo, refém da impunidade.”

O deputado destacou que uma das maiores falhas do sistema de segurança pública atual é a audiência de custódia, que permite que criminosos sejam soltos no mesmo dia em que são presos.

“Se o governo quisesse mesmo combater o crime, já teria acabado com essa farra das audiências de custódia, onde o bandido é preso hoje e solto amanhã, rindo da cara da polícia e da população.”

Para reverter essa situação, Coronel Ulysses apresentou o PL 714/2023, que endurece as regras para criminosos presos em flagrante e impede que sejam liberados imediatamente. O projeto já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, mas enfrenta resistência da base governista.

“O governo e os partidos de esquerda não querem votar esse projeto. Eles preferem um sistema que solta criminosos do que um que protege as pessoas de bem. Então eu faço um desafio aqui: Lula, convença sua base a aprovar essa proposta! Se vocês querem mesmo reduzir o crime, parem de passar a mão na cabeça de bandido e comecem a apoiar medidas que colocam a segurança da população em primeiro lugar.”

Segurança pública de verdade

Coronel Ulysses reforçou que seguirá firme na luta pela segurança dos brasileiros e contra a impunidade.

“É assim que se combate o crime: com ação, com polícia na rua e com leis que funcionam! Mas enquanto o governo continuar com essa conversa mole de tratar bandido com carinho, a população vai continuar sendo assaltada todos os dias.”

Para ele, a única forma de recuperar o controle da segurança pública no Brasil é endurecendo as leis e garantindo que criminosos sejam punidos de forma exemplar.

“Eu sigo defendendo uma segurança pública de verdade. Se depender de mim, bandido vai ter medo de cometer crime no Brasil! Porque lugar de criminoso não é solto na rua, é atrás das grades, pagando pelo que fez!”

A fala do deputado repercutiu fortemente nas redes sociais e entre seus eleitores, consolidando sua posição como um dos principais opositores do governo Lula e um defensor ferrenho de leis mais rígidas contra o crime.

