45 mil maços: cigarros contrabandeados são apreendidos na BR-317 em operação conjunta

Por Alexandre Lima

Na última quarta-feira, dia 6, uma operação conjunta denominada Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, conhecida como FICCO/AC, formada por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal, realizou uma significativa apreensão de aproximadamente 45.500 maços de cigarros.

De acordo com informações da assessoria do órgão, os micos de cigarros estavam sendo transportados em um caminhão boiadeiro proveniente da cidade de Plácido de Castro, com destino ao município de Rio Branco, capital do estado.

A operação teve lugar na BR-317, no sentido Senador Guiomard, nas proximidades da região conhecida como Quatros Bocas. As autoridades responsáveis pela ação destacam a importância da ação entre as diversas forças de segurança para o combate ao crime organizado e ao contrabando de produtos ilícitos.

Novos detalhes sobre o caso estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp