Prefeitura de Assis Brasil celebra o Dia Internacional da Mulher

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria da Mulher, Cultura e Juventude realizou comemoração para celebrar o dia dedicado as mulheres, o auditório da Prefeitura ficou lotado de servidores municipais. Representante de povos indígenas, comerciantes, mulheres que todos os dias acordam cedo e dormem tarde, elevam o patamar da família através do trabalho e participam de forma significativa do desenvolvimento de Assis Brasil.

O prefeito Jerry Correia esteve presente no evento e fez uma reflexão sobre esse momento que a mulher tem lutado cada dia pelos seus direitos. “Precisamos fazer uma reflexão sobre este momento onde as mulheres já conquistaram muito espaço, mas que precisa cada vez mais lutar pelos seus direitos, é um trabalho que inicia na infância com nossos filhos, para que aprendam desde de criança a importância de que as mulheres tenham seus direitos garantidos e que precisam ser respeitadas, nossa gestão vêm valorizando as mulheres por meio da Secretaria da Mulher com a realização de cursos e capacitações que possam ajudar as mulheres a conquistarem sua independência financeira, sobre empoderamento feminino, precisamos fazer muito mais para que as mulheres não sofra m nenhum tipo de violência e nem sejam assassinadas”, disse o prefeito.

Já a secretária da Mulher, Cultura e Juventude, Ruth Ferreira, falou dos direitos adquiridos pelas mulheres e chamou a atenção para os desafios enfrentados pelas mulheres todos os dias.

“Hoje é um dia de refletimos sobre a nossa luta em busca de melhorias e direitos igualitários para todas as mulheres, já tivemos muitas conquistas e direitos garantidos, mas milhares de mulheres ainda são violentadas e assinadas todos os dias, precisamos lutar todos os dias pelos nossos direitos”, destacou a secretária.

Atividade contou ainda com a participação do vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Martins, secretários municipais e o vereador Jura Pacheco, logo após abertura aconteceu sorteio de brindes e um café da manhã oferecido para as mulheres presentes.

