5º Batalhão da Polícia Militar recupera caminhonete roubada em Rio Branco na fronteira

Por Alexandre Lima

O comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, localizado na cidade de Brasiléia, na fronteira do Acre, conseguiu evitar que uma caminhonete modelo Toyota/Hilux, placas QLX2829, fosse levada para a cidade de Cobija, lado boliviano, por volta das 11 horas desta quarta-feira, dia 14.

Segundo foi informado, foram avisados que o veículo havia sido roubado e estaria indo rumo à fronteira, fazendo com que guarnições passassem a acompanhar a chegada até o momento da abordagem, já nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro, possivelmente indo rumo ao boliviano.

Foi levantado que o roubo aconteceu no Bairro Irineu Serra, quando seis bandidos que estariam todos armados, abordaram a vítima que estava companhia de familiares. Em seguida, foram levados para a estrada de Porto Acre, onde foram liberados enquanto levavam o veículo.

Ao abordarem o veículo que havia sido estacionado, o mesmo estava com as portas abertas e sem as chaves na ignição. Dando a entender que o receptador poderia vir buscar o mesmo a qualquer momento.

Em contato com o proprietário após recuperarem o veículo, disse que estaria contratando um guincho para que fosse levado de volta à Capital. A caminhonete foi levada para o pátio da delegacia de Brasiléia, onde foi realizado os procedimentos para a restituição do mesmo.

