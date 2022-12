PF cumpre mandados de busca e apreensão em desfavor de envolvidos em bloqueios de rodovias

Estão sendo cumpridos em 81 ordens judiciais, expedidas pelo STF, em sete estados e no DF

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (15), 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022.

As medidas estão sendo cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública.

No Acre, foram cumpridos 11 mandados. Os agentes federais foram acionados nos municípios de Rio Branco (Capital), Brasiléia e Epitaciolândia na fronteira com a Bolívia, e Boca do Acre.

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O ministro é relator da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 519, que investiga bloqueios em rodovias e manifestações contrárias ao resultado da eleição presidencial de outubro.

Também foram autorizados bloqueios de contas e quebra do sigilo bancário dos investigados.

Mais informações a qualquer momento.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp