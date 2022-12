Forças de Segurança apreendem arma de fogo em Epitaciolândia

Assessoria de Comunicação da PMAC

Guarnições do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) e do Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), apreenderam uma arma de fogo, em Epitaciolândia. Um homem, de 47 anos, que estava na posse da espingarda, foi preso.

As equipes, diante dos inúmeros roubos nas regiões, intensificaram as ações na região, onde abordaram um veículo. Em seu interior foi encontrado uma espingarda, calibre 36 e dois cartuchos.

O condutor não possui qualquer documentação do armamento, sendo preso e encaminhado a Delegacia da cidade, para medidas cabíveis ao caso.

