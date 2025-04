Na manhã desta terça-feira (01), a Câmara Municipal realizou a 9ª Sessão Ordinária do 1º Ano Legislativo da 16ª Legislatura. O encontro reuniu vereadores, autoridades locais e membros da comunidade para discutir pautas de interesse público e projetos que impactam diretamente a cidade.

Durante a sessão, foram apresentados requerimentos, indicações e projetos de lei voltados para áreas como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. Os parlamentares debateram demandas da população, destacando a importância da participação cidadã na construção de políticas públicas mais eficientes.

Entre os temas discutidos, as melhorias nos serviços públicos, aprovação de novos projetos de lei ou outras questões relevantes.

O presidente da Câmara, Vereador Marquinho Tibúrcio, ressaltou a importância do trabalho legislativo e reforçou o compromisso do parlamento municipal com o desenvolvimento da cidade. “Nosso objetivo é garantir que as demandas da população sejam ouvidas e atendidas da melhor forma possível”, afirmou.

A próxima sessão ordinária está prevista para 08 de Abril de 2025, quando novos debates e votações serão realizados. A população pode acompanhar os trabalhos legislativos por meio das transmissões oficiais da Câmara ou presencialmente no plenário.

Transparência e Participação Popular

A Câmara Municipal reforça a importância da participação dos cidadãos nas sessões legislativas, garantindo maior transparência e proximidade entre o poder público e a comunidade. Interessados podem acompanhar as sessões ao vivo pelos canais oficiais e acessar documentos e pautas no site da instituição.

